Nouveau le 1er janvier - La Croatie rejoint l'espace Schengen et la zone euro

(Belga) La Croatie fera son entrée dans l'espace Schengen de libre circulation intérieure le 1er janvier 2023, après un feu vert des Vingt-sept donné le 8 décembre dernier.

La Croatie entrera le 1er janvier prochain dans l'espace Schengen, pour le premier élargissement en plus d'une décennie. Il avait déjà été décidé que ce pays des Balkans occidentaux entrerait à la même date dans la zone euro. "Plus de frontières sur notre voyage européen", s'était félicité le ministre croate Davor Bozinovic. La fin des contrôles aux frontières avec la Slovénie et la Hongrie devrait faciliter l'arrivée de touristes vers les destinations de vacances de la côte adriatique. Les contrôles aux aéroports croates, eux, ne seront levés qu'à partir du 26 mars. Les Etats membres de l'Union européenne (UE) ont en revanche rejeté les demandes d'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, entrés dans l'Union européenne en 2007, soit sept ans avant la Croatie. Avec l'arrivée de la Croatie, l'espace Schengen sera riche de 27 États, dont 22 membres de l'UE, ainsi que l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Outre la Bulgarie et la Roumanie, les pays de l'UE qui n'en sont pas membres sont situés sur des îles: l'Irlande et Chypre. (Belga)