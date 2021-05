Nouveaux assouplissements aux Pays-Bas: voici les mesures de la 2e phase

Les chiffres du coronavirus aux Pays-Bas se sont suffisamment améliorés pour permettre à la deuxième vague d'assouplissement de commencer mercredi. Elle avait été annoncée la semaine dernière sous réserve que la pression sur les hôpitaux diminue rapidement. "Il n'a pas été nécessaire de tirer le frein d'urgence", a déclaré lundi le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge.



Ce sont surtout les activités à l'extérieur qui sont favorisées pour cette série d'assouplissements. Le sport sera par exemple à nouveau possible en groupes plus importants et des lieux tels que les zoos ou les parcs d'attractions peuvent rouvrir. Il sera possible de faire davantage à l'intérieur également: les gymnases peuvent rouvrir, ainsi que les écoles de danse et de musique. Les travailleuses du sexe sont à nouveau autorisées à recevoir des clients. Les heures de terrasse s'élargissent également. Le secteur de la restauration pourra servir de la nourriture et des boissons à l'extérieur entre 6h et 20h. Dans tous les cas, des règles telles que la distanciation sociale s'appliqueront toujours.