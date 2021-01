Nouvel accord européen avec BioNTech-Pfizer, pour 300 millions de doses supplémentaires

(Belga) La Commission européenne a trouvé un accord avec BioNTech et Pfizer, développeurs et producteurs du premier vaccin contre le coronavirus autorisé sur le marché européen, pour "étendre" le contrat de précommande au bénéfice des 27 États membres de l'Union. L'Europe va pouvoir compter sur 300 millions de doses supplémentaires du vaccin, en plus des 300 millions de doses comprises dans l'accord initial et dont la livraison a déjà débuté.

L'annonce a été faite vendredi matin par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en conférence de presse. "Nous avons pour le moment accès à 300 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer. Nous avons désormais un accord pour étendre ce contrat, et nous pourrons ainsi acheter jusqu'à 300 millions de doses supplémentaires. Nous doublons donc la quantité de doses", a-t-elle annoncé, soulignant les avantages de cette extension: le vaccin est déjà autorisé dans l'UE, il ne nécessite pas de négociations supplémentaires, et les États membres l'utilisent déjà dans leur campagne de vaccination, la logistique est donc déjà en place. De la commande additionnelle, "75 millions de doses seront disponibles dès le deuxième trimestre", le reste suivra aux 3e et 4e trimestres, s'est réjouie Ursula von der Leyen. Le vaccin BioNTech-Pfizer, qui s'administre en deux doses à trois semaines d'intervalle mais nécessite d'être conservé à très basse température (-70°), avait été le premier à bénéficier d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l'UE, dès le 21 décembre. Cette semaine, mercredi, la Commission européenne a donné son feu vert à un deuxième vaccin contre le coronavirus, celui de la firme Moderna. L'UE avait déjà conclu un accord de précommande de 160 millions de doses (80 + 80 en option) de ce vaccin Moderna. Avec les deux produits autorisés, les 27 peuvent donc compter sur "un nombre suffisant de doses pour vacciner 380 millions d'Européens, soit plus de 80% de la population", a souligné la présidente de la Commission vendredi. Dès le mois de juin 2020, la Commission avait proposé aux 27 de centraliser au niveau de l'UE les négociations avec les firmes pharmaceutiques tentant de développer un vaccin contre la Covid-19, de manière à conclure des contrats d'achats anticipés avantageux, au bénéfice de tous les États membres. Le premier contrat avait été conclu en août avec AstraZeneca, 5 autres ont suivi, au fil de négociations menées par la Commission au nom des 27. Les États restent cependant les acheteurs finals des produits. (Belga)