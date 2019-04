Nouvelle réduction des commissions de paiement par Visa ou Mastercard

(Belga) La Commission européenne a rendu légalement contraignants des engagements offerts par Mastercard et Visa afin de réduire de 40% en moyenne les commissions que les banques prélèvent sur les paiements effectués dans les 31 Etats de l'union économique (EEE) à l'aide de cartes consommateurs émises en dehors de ce territoire.

Ces commissions s'appliquent, par exemple, lorsqu'un touriste américain utilise une carte Mastercard ou Visa pour régler une addition dans un restaurant en Belgique. La banque acquéreuse les répercute sur le détaillant qui l'intègre, comme tout autre coût, dans le prix final facturé à l'ensemble des consommateurs, même ceux qui n'utilisent pas la carte. La réduction, conjuguée à une décision de janvier dernier concernant les services transfrontaliers de paiement par carte de Mastercard, entraînera une baisse des prix pour les détaillants européens, ce qui bénéficiera au final à l'ensemble des consommateurs, souligne lundi la commissaire Margrethe Vestager, chargée de la politique de concurrence. La Commission est la première autorité de la concurrence du monde qui intervient sur les commissions de ce type, fait-elle observer. L'exécutif européen craignait notamment que ces commissions entraînent une hausse anticoncurrentielle des prix par les détaillants européens et, par conséquent, une augmentation des prix des biens et des services de consommation dans l'Espace économique européen (EEE). Les engagements, qui s'appliqueront pendant cinq ans et six mois, portent sur les "commissions d'interchange interrégionales" appliquées aux paiements effectués avec les cartes de crédit et de débit des marques Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron et V-PAY. Cela fait douze ans - depuis décembre 2007 - que la Commission plafonne progressivement les commissions d'interchange. Il y a trois mois, elle a infligé à Mastercard une amende de 570 millions d'euros pour avoir limité la possibilité pour les commerçants de bénéficier de meilleures conditions offertes par des banques établies ailleurs dans le marché unique, en violation des règles de concurrence de l'UE.