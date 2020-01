Open d'Australie: Rafael Nadal éliminé par Dominic Thiem en quarts de finale

Le N.1 mondial Rafael Nadal a été éliminé mercredi en quarts de finale de l'Open d'Australie 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6) par Dominic Thiem (5e) qui ne l'avait encore jamais battu en Grand Chelem.

"J'ai eu de la chance dans les moments critiques, le filet était de mon côté. Mais Rafa est l'un des meilleurs au monde et il faut toujours de la chance pour le battre", a commenté Thiem en référence à plusieurs points qu'il a inscrits avec l'aide du filet.

Au terme d'un match d'une rare intensité, physique comme émotionnelle, l'Autrichien de 26 ans s'est qualifié pour sa première demi-finale à Melbourne et affrontera Alexander Zverev (7e) pour une place en finale.

Thiem et Nadal s'étaient déjà affrontés 13 fois, et si l'Autrichien avait gagné 4 de ces duels, Nadal avait remporté tous ceux (5) qui s'étaient disputés dans le cadre d'un Grand Chelem, dont les deux dernières finales de Roland-Garros.

Mais pour ce 6e match dans un Majeur, l'Autrichien s'est avéré trop fort pour l'Espagnol.

Les deux hommes ont commencé le match en mettant toute leur puissance, puis ils ont accentué leurs coups et fini en frappant encore plus fort... Et Thiem n'a pas lâché un pouce dans le combat physique. Tout au plus s'est-il montré un peu emprunté lorsqu'il s'est agi de servir pour le match à 5-4 dans le 4e set.

"C'était un peu spécial de servir face à Nadal pour me qualifier pour ma première demi-finale à Melbourne... Je n'ai pas tenu la pression", a raconté Thiem.

Dans les deux premiers sets, Nadal a pris le service de Thiem qui a réussi à chaque fois à revenir et a remporter le tie break.

Nadal a montré des signes d'énervement. Ainsi, à la suite d'un long et éreintant échange a-t-il dépassé le temps imparti pour servir et a reçu un avertissement, à 3-2 et 30/30 sur son service dans le 2e set. "C'est étonnant qu'après un point comme ça vous puissiez déclencher le compte à rebours aussi vite. Vous n'aimez pas le bon tennis", a-t-il alors lancé à l'arbitre.

Il s'est ensuite agacé du mauvais fonctionnement de la machine censée lui souffler de l'air frais lorsqu'il est assis sur son banc.

Son explosion de joie en remportant la 3e manche était significative à la fois de sa volonté et de son soulagement.

Dans la 4e manche, c'est cette fois Thiem qui a breaké et n'a pas su conclure sur son service à 5-4, laissant Nadal égaliser à 5-5 en commettant des faute directes.

Mais il a conclu à la 3e balle de match dans le jeu décisif.