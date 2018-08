Opération spectaculaire au large du Portugal: une unité d'élite libère un Corse séquestré sur son voilier

Une unité d'élite de la marine portugaise a libéré un Français de 28 ans séquestré sur son embarcation par un malfaiteur corse lié au trafic de drogue. Une opération spectaculaire mais discrète.





Le propriétaire corse d'un voilier séquestré sur son navire par un potentiel baron de la drogue



La police judiciaire portugaise a révélé, dans une conférence de presse mardi soir, comment elle avait réussi à déjouer ce détournement de voilier avec l'aide de la marine et l'armée de l'air.



Jeudi, un homme de 42 ans, soupçonné d'appartenir au grand banditisme, monte à bord du voilier de la victime, également originaire de Corse, puis la force à lever l'ancre du port de Leixões, l'un des plus grands du Portugal, situé dans la banlieue de Porto (nord). Il menaçait le propriétaire du voilier, dont le nom n'a pas été révélé, de s'en prendre à sa famille en Corse s'il refusait de coopérer. Le bandit avait pour objectif, selon la police portugaise, de réceptionner une cargaison de drogue au Maroc.



La victime réussit cependant à envoyer un message par téléphone à un ami en France. Ce dernier prévient les autorités françaises qui se mettent aussitôt en contact avec l'unité anti-terroriste portugaise.





Une opération organisée et menée rapidement



Dès lors, une vaste opération de sauvetage est mise en place. Grâce à un patrouilleur de l'armée de l'air, le voilier est localisé dans les eaux internationales à près de 300 kilomètres (160 milles) des côtes de l'Algarve, région à l'extrême sud du Portugal.



Dans l'après-midi de samedi, une corvette de la marine avec à son bord une équipe d'élite spécialisée dans ce genre d'interventions prend d'assaut le voilier sans résistance.



Le malfaiteur a été placé dimanche en détention provisoire tandis qu'un dispositif a été activé pour s'assurer de la sécurité de la famille de la victime.



Quelque 350.000 euros, certainement destinés au paiement de la drogue, ont été saisis à bord de l'embarcation, a ajouté la police.



Crédit photos: marine portugaise.