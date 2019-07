Orages et inondations à Barcelone: l'eau surprend les habitants et emporte tout sur son passage

A Barcelone de violents orages ont paralysé la ville. De fortes pluies, des rafales de vent et surtout, des inondations. Aucune victime n’est à déplorer mais les images font froid dans le dos.

Les images des événements montrent des torrent d’eau et de boue traverser les ruelles étroites de la capitale catalane en emportant tout sur leur passage. L’orage est d'une intensité exceptionnelle et laisse les habitants dans le désarroi.

Les commerces et les stations de métro sont inondés, Barcelone est complètement paralysé. Selon Météo Cat, en une demi-heure, il est tombé plus de 42 litres par mètre carré. Ces fortes pluies devaient se concentrer sur les provinces de Gérone et de Figuères, un peu plus au nord de la Catalogne.

Aucune victime

Les opérations de pompages et de nettoyage ne font que commencer. Les services de protection civile ont travaillé toute la soirée et une partie de la nuit. Fort Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

122 vols annulés

En pleine période touristique, l'aéroport de Barcelone, déjà touché par une grève du personnel, a lui aussi été perturbé. Les décollages et atterrissage ont été retardés d’une heure. Au total 122 vols ont été annulés.