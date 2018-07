Orban fulmine contre une Europe "non démocratique"

(Belga) Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'en est pris avec virulence à l'Europe occidentale, la qualifiant de "non démocratique", dans un discours samedi à Baile Tusnad (nord de la Roumanie).

"A l'Ouest, c'est le libéralisme, il n'y a pas de démocratie", a affirmé M. Orban devant des membres de la minorité hongroise de Roumanie. Selon lui, en Europe occidentale, les "atteintes à la liberté d'expression et la censure sont devenues monnaie courante." Viktor Orban s'est attaqué une nouvelle fois aux institutions européennes, désignant la Commission européenne comme un "symbole de l'échec." Nouvel épisode des relations tumultueuses entre l'UE et Budapest, la Commission de Bruxelles a décidé le 19 juillet de former un recours contre la Hongrie devant la Cour de justice de l'UE (CJUE) à propos de lois controversées sur les migrants. Le chef du gouvernement hongrois a donné sa propre définition de la "démocratie chrétienne", précisant qu'elle était "anti-migrant, anti-multiculturelle et qu'elle se bat pour le modèle de la famille chrétienne". Il a ajouté qu'il ferait de l'immigration l'un des sujets phares des élections européennes de l'année prochaine. "Les dirigeants européens sont inefficaces et incapables de défendre l'Europe contre l'immigration", a-t-il dit. Concernant la région à forte population magyare de Roumanie où il s'exprimait, le dirigeant populiste a affirmé que celle-ci existerait toujours, "même quand l'Europe aura été envahie par l'Islam." Plus conciliant envers les pays voisins de l'UE, M. Orban a critiqué les sanctions européennes contre Moscou, et qualifié de "primitive" la politique de l'UE à l'égard de Moscou. Concernant la Turquie, il a souligné qu'on pouvait "critiquer le système (du président Recep Tayyip) Erdogan, mais que la stabilité de la Turquie est bonne chose". "Aujourd'hui, la sécurité du Bassin des Carpates et de l'Europe repose sur la stabilité en Turquie, en Israël et en Egypte, car ils peuvent mettre un terme à l'afflux de musulmans", a-t-il conclu. (Belga)