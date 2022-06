OTAN: le blocage par la Turquie des adhésions de la Suède et de la Finlande pourrait durer

(Belga) Le blocage par la Turquie des demandes d'adhésion à l'Otan de la Suède et de la Finlande pourrait ne pas être résolu à temps pour le sommet de l'Alliance prévu à la fin du mois, a déclaré dimanche le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Il a déclaré que l'Otan "travaille dur" pour résoudre les problèmes "légitimes" soulevés par la Turquie. M. Stoltenberg avait précédemment insisté sur le fait que les deux pays seraient accueillis "à bras ouverts", mais la Turquie a bloqué leurs candidatures. Ankara les accuse d'offrir un refuge au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe classé comme "terroriste" par la Turquie et ses alliés occidentaux. "J'aimerais que cette question soit résolue le plus vite possible", a déclaré dimanche M. Stoltenberg lors d'une conférence de presse conjointe en Finlande avec le président finlandais Sauli Niinisto. Toutefois, "le sommet de Madrid n'a jamais été une date limite", a-t-il assuré. Début juin, lors d'une visite à Washington, M. Stoltenberg avait déclaré que son "intention" était de régler la question avant la réunion qui doit s'ouvrir le 28 juin. M. Stoltenberg a déclaré qu'Ankara avait soulevé des "préoccupations légitimes". "Nous devons comprendre et nous souvenir qu'aucun autre allié de l'Otan n'a subi plus d'attaques terroristes que la Turquie. Et aussi que la Turquie est un allié important avec une situation géographique stratégique", a-t-il souligné. Tout accord d'adhésion à l'Otan doit être approuvé à l'unanimité par ses trente membres. Les deux pays nordiques ont exprimé à plusieurs reprises leur surprise face aux objections de la Turquie, affirmant qu'Ankara avait fait part de son soutien à leurs demandes d'adhésion jusqu'à ce qu'ils les soumettent. (Belga)