Ouverture d'une séance exceptionnelle du Parlement britannique sur l'accord de Brexit

(Belga) Le Parlement britannique a commencé à siéger samedi matin pour une séance exceptionnelle entièrement consacrée à l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 31 octobre.

Les députés devraient voter dans l'après-midi sur le deal révisé conclu in extremis jeudi entre Londres et Bruxelles. Le résultat s'annonce extrêmement serré, lors de cette première séance à se dérouler un samedi depuis la guerre des Malouines il y a 37 ans. "Il est temps que la Chambre des Communes rassemble ce pays" en soutenant l'accord conclu avec les Européens, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson, avant l'entame du débat. "Le parlement a aujourd'hui une chance historique de réaliser le Brexit. (...) Un Brexit réel!", a-t-il insisté. Le dirigeant conservateur a ensuite défendu point par point le texte élaboré par les négociateurs britanniques et européens. (Belga)