Oxfam - Entaché par un scandale sexuel, Oxfam dévoile son plan d'action

(Belga) Oxfam a dévoilé vendredi son plan d'action pour s'attaquer aux problèmes de harcèlement sexuel, dans le sillage d'un scandale impliquant des prostituées, décrit par le directeur mondial de l'organisation comme une "tache" qui lui "fera honte pendant des années".

L'organisation a annoncé la création d'une commission qui "opérera à distance d'Oxfam" et qui aura accès aux registres de l'ONG et à ses employés, avec qui seront menés des entretiens afin d'identifier les abus. Oxfam va également tripler le financement des programmes de protection, qui atteindra ainsi plus d'un million de dollars, tout en doublant le personnel dédié à ces programmes, et en augmentant l'investissement dans les formations sur les questions de genre. Ce nouveau plan est présenté une semaine après des accusations d'exploitation sexuelle de prostituées visant des employés de l'ONG déployés pour des opérations humanitaires en Haïti après le séisme de 2010. (Belga)