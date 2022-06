Panique sur le nickel: un fonds porte plainte contre le marché des métaux

Le fonds américain Elliott Management a porté plainte contre la Bourse des métaux de Londres (LME) au Royaume-Uni pour avoir annulé une journée d'échanges en pleine panique sur le marché du nickel en mars, ont affirmé les deux groupes lundi.

Dans sa plainte auprès d'un tribunal britannique, Elliott réclame plus de 456 millions de dollars, explique le propriétaire du LME, le Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), dans un communiqué, qui dit considérer la plainte "sans fondement" et que le LME compte "se défendre vigoureusement".

Dans des échanges chaotiques au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le nickel avait connu une journée folle le 8 mars avec un prix décuplé à plus de 100.000 dollars, contre un peu plus de 20.000 dollars au début de l'année.

L'extrême volatilité des cours avait été provoquée par le pari à la baisse malheureux d'un géant chinois du nickel, qui avait été contraint de liquider sa position en achetant coûte que coûte des contrats à terme.

Le LME avait tout simplement annulé les échanges de la séance, une mesure vivement critiquée par des investisseurs et qui a déjà attiré l'attention des régulateurs britanniques.

"Elliott estime que quand le LME a annulé les échanges en nickel du 8 mars 2022 il a agi de façon illégale et au-delà des pouvoirs qu'il possède", a expliqué un porte-parole de Elliott joint par l'AFP.

La Bourse des métaux de Londres, une des plus anciennes institutions financières de la City créée il y a près d'un siècle et demi, avait argué qu'il était nécessaire d'agir car certains des participants du marché risquaient la faillite.

Le LME "a pris en compte des facteurs non pertinents et n'a pas réussi à inclure les facteurs pertinents", accuse désormais Elliott.

Les échanges ont été annulés "pour ramener le marché au dernier instant auquel le LME était certain qu'il fonctionnait de manière cohérente", se défend le LME dans un commentaire envoyé à l'AFP.

"Le LME et le LME Clear", chambre de compensation du LME également visée par l'action de Elliott, "ont constamment cherché à agir pour le bénéfice du marché", ajoute la Bourse des métaux.