Paris-Nice: Schachmann gagne, Barguil mis hors course

Vent et pluie ont transformé la première étape de Paris-Nice en une mini-classique gagnée par le champion d'Allemagne Maximilian Schachmann, dimanche à Plaisir, une course marquée par la chute et l'exclusion du champion de France Warren Barguil.

A l'attaque au long de la dernière heure de course, Julian Alaphilippe s'est montré encore trop court pour rivaliser pour la victoire d'étape. Quatrième sur la ligne, il a rassuré toutefois après ses difficultés du week-end dernier, aux Boucles Drôme-Ardèche.

Pour d'autres Français, le parcours de 154 kilomètres tracé dans l'ouest parisien a ressemblé à un guet-apens. Si Thibaut Pinot a fait jeu égal avec ses rivaux pour le classement général, Romain Bardet et Guillaume Martin ont perdu plus de deux minutes et demie. Quant au champion de France Warren Barguil, il a dû attendre près d'un quart d'heure avant d'être mis hors course par le jury des commissaires pour avoir pris le sillage de son véhicule d'équipe.

Bardet, qui souffre de contusions, et Barguil ont chuté dans un rond-point à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Le premier est reparti rapidement mais sans pouvoir réintégrer le premier peloton. "Cela s'est passé pile au moment où la course se déclenchait", a expliqué le directeur de son équipe AG2R La Mondiale, Vincent Lavenu, confronté à un sombre bilan à la fin de l'étape (Pierre Latour à près de 10 minutes).

- Quintana bien placé -

"Une place dans les cinq premiers est devenue difficile à envisager. Le classement général est plié", a convenu le patron de l'équipe française qui est contraint de réorienter ses plans pour Bardet: "Dans les étapes difficiles, il aura plus de liberté. On va tenter des coups."

L'équipe Arkea-Samsic, qui a perdu Barguil d'entrée de jeu, s'est partiellement consolée avec la maestria affichée par le Colombien Nairo Quintana, toujours bien placé à chaque formation de bordures. A l'opposé, l'Australien Richie Porte, qui porte le dossard numéro un en raison de son statut de double vainqueur de l'épreuve (2013 et 2015), a été piégé plusieurs fois. Il a franchi la ligne dans le groupe de Bardet et a perdu lui aussi, sauf coup de théâtre, toute chance de victoire.

Pour la victoire d'étape, Schachmann a devancé le Belge Dylan Teuns, qu'il a suivi dans la dernière difficulté du parcours, la côte pavée de Neauphle-le-Château, à moins de 5 kilomètres de l'arrivée. Tous deux sont revenus ensuite sur le duo de tête formé à l'entrée des 30 derniers kilomètres par Alaphilippe et le Belge Tiejs Benoot.

Le champion d'Allemagne, deuxième du récent Tour d'Algarve au Portugal où il n'a été devancé que par le phénomène belge Remco Evenepoel (20 ans), a remercié son leader, Peter Sagan, pour son aide. Avant d'endosser le maillot de leader de cette édition de Paris-Nice qui doit tenir compte des mesures de prévention liées au coronavirus, entre autres la limitation des contacts avec les coureurs pour le public et les médias (pas de conférence de presse directe, pas de selfie, etc).

Lundi, la deuxième étape relie Chevreuse (Yvelines) à Chalette-sur-Loing (Loiret), sur un parcours de 166,5 kilomètres favorable aux sprinteurs.