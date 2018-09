Parlement européen: le Belge Philippe Lamberts candidat chef de groupe s'il est réélu

(Belga) Le co-président des Verts/ALE au parlement européen, l'Ecolo Philippe Lamberts, se verrait bien poursuivre à la tête de ce groupe après les élections de mai 2019 s'il devait être réélu, a-t-il clarifié mardi, interrogé lors d'un point de presse.

M. Lamberts a reçu en juin une dérogation de son parti pour se présenter une troisième fois aux élections européennes, dérogation indispensable puisque Ecolo n'accepte théoriquement que deux mandats électifs successifs. Les Verts européens se prononceront en novembre sur leurs candidats au poste de président de la Commission via la formule des "Spitzenkandidaten". Cette procédure, que le Parlement européen avait pu imposer en 2014 au États membres qui se réservaient jusque-là le choix du président de l'exécutif communautaire, vise à octroyer ce poste au candidat principal ("candidat tête de liste") du parti sorti en tête des élections. "Il y aura deux candidats pour les Verts. Je n'en ferai pas partie, mais je me présenterai comme chef de groupe si je suis réélu député européen", a indiqué M. Lamberts. L'écologiste a par ailleurs critiqué le revirement de son homologue du groupe libéral, Guy Verhofstadt, désormais sceptique sur la procédure des Spitzenkandidaten qui privilégierait le Parti populaire européen (PPE, le principal groupe de l'assemblée) et donc le candidat de la chancelière allemande Angela Merkel. Il voit dans le revirement de M. Verhofstadt une nouvelle preuve que ce dernier veut plaire au président français Emmanuel Macron pour former un groupe commun. Ce rapprochement, confirmé ce week-end par M. Verhofstadt, "est tout sauf une nouvelle". "C'est en réalité un ralliement d'ALDE à M. Macron, et non l'inverse: Emmanuel Macron ne peut rejoindre quelque chose qui lui préexiste, car c'est là l'ancien monde", a commenté le chef de groupe des Verts. (Belga)