Parlement UE: Marie Arena et Johan Van Overtveldt reconduits présidents de commission

(Belga) L'eurodéputée belge Marie Arena (PS, S&D) a été reconduite mercredi à la présidence de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, pour la seconde moitié de la législature. Johan Van Overtveldt (N-VA, CRE) a connu le même succès à la présidence de la commission des budgets.

Ancienne ministre fédérale et ex-présidente du gouvernement de la Communauté française, députée européenne depuis 2014, Mme Arena avait accédé à la présidence de la sous-commission des droits de l'homme au lendemain des élections de 2019. Réélue mercredi par acclamation et sans candidature adverse, elle poursuivra son mandat sur les deux années et demie de fin de législature. Ex-ministre fédéral des Finances, M. Van Overtveldt a lui aussi été réélu par acclamation. Sa commission aura pour tâche particulière de presser pour l'instauration de nouvelles ressources propres au budget de l'Union, et veiller à ce qu'elles soient suffisantes. (Belga)