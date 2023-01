Pas de répit en Ukraine pour le Nouvel An, marqué par des attaques aux drones kamikazes

(Belga) L'armée de l'air ukrainienne a annoncé dimanche avoir abattu 45 drones de fabrication iranienne lancés par la Russie au cours de la nuit du Nouvel an, au lendemain d'une journée marquée par des bombardements sur Kiev.

"Durant la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, les envahisseurs russes ont attaqué l'Ukraine avec des drones kamikazes Shahed-131/136 de fabrication iranienne", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Selon elle, 13 de ces drones ont été abattus avant minuit et 32 après minuit. L'armée ukrainienne n'a pas précisé si d'autres drones avaient atteint leurs cibles. Le chef de la police de Kiev, Andriï Nebitov, a publié de son côté une photographie sur Facebook montrant ce qui semble être les restes d'un drone avec les mots "Bonne année" en russe. "C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'État terroriste et son armée", a-t-il commenté. Les journalistes de l'AFP ont entendu des explosions retentir au-dessus de Kiev moins d'une heure après le passage à l'année 2023, après une journée de samedi déjà marquée par des bombardements qui ont fait au moins un mort et des dizaines de blessés. Les autorités séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine ont pour leur part rapporté la mort d'un civil dans des bombardements ukrainiens dimanche à Iassynouvata, dans la région de Donetsk. Selon elles, l'armée ukrainienne a aussi frappé Donetsk et la ville voisine de Makiïvka juste après minuit, faisant au moins 15 blessées. (Belga)