Pas question de limiter la vitesse sur les autoroutes allemandes

(Belga) Le gouvernement allemand a exclu lundi de limiter la vitesse à 130 km/h sur les autoroutes, clôturant un débat lancé par une commission chargé de plancher sur les émissions de dioxyde de carbone.

Introduire une limitation de vitesse, "ce n'est pas dans l'accord de coalition" entre les trois partis qui gouvernement le pays, les démocrates-chrétiens de la chancelière Angela Merkel, ses alliés conservateurs bavarois CSU et les sociaux-démocrates, a déclaré lundi à Berlin le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert. L'Allemagne est le seul pays européen à disposer de tronçons d'autoroutes où la vitesse est illimitée. Il y a d'autres mesures à prendre pour limiter les émissions de CO2, a jugé M. Seibert. Une "limitation de vitesse n'apporte pas grand-chose à l'équilibre climatique" et n'est pas un "instrument exceptionnel pour la protection du climat", a renchéri un porte-parole du ministère de l'Environnement. Une commission gouvernementale sur l'environnement avait récemment jugé au contraire que "des vitesses plus basses entraînent généralement une réduction des émissions de gaz d'échappement et des poussières". "Les réductions de vitesse ont un effet particulièrement positif car le trafic s'en trouve facilité", a estimé cette commission. Une recommandation qui a relancé un débat revenant à intervalles réguliers dans le pays. (Belga)