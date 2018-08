(Belga) Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, ne sera pas le candidat du PS français aux élections européennes de mai 2019, a-t-il indiqué dans une interview au quotidien Le Monde.

Début août, la presse hexagonale révelait que M. Magnette avait été sollicité par le PS français pour siéger en tête de liste aux élections européennes l'an prochain. L'intéressé avait à l'époque répondu se concentrer sur les élections communales belges, tout en indiquant que la proposition française constituait "un sujet de réflexion". Dans un entretien publié vendredi dans Le Monde, M. Magnette déclare qu'il a finalement refusé cette offre et explique qu'il préfère se consacrer au parti socialiste francophone belge. "J'ai dû indiquer à Olivier Faure (premier secrétaire du PS français, ndlr) que, pour des raisons personnelles, je devais décliner sa proposition, qui m'honorait: je suis candidat à ma réélection comme bourgmestre de Charleroi en octobre prochain et, en 2019, les élections européennes se dérouleront, en Belgique, en même temps que les régionales et les législatives, pour lesquelles je jouerai un rôle, sans nécessairement briguer l'exercice d'un mandat", détaille Paul Magnette. Dans cet interview, il estime par ailleurs que le PS français doit refuser de "se laisser enfermer dans l'équation simpliste posée par le président Macron : ou bien on est européen avec lui, ou bien on rallie les populistes antieuropéens, de droite ou de gauche". (Belga)