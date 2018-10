4 enfants morts et 2 blessés graves dans une collision entre un train et un vélo cargo aux Pays-Bas: plusieurs enfants d'une même famille

Une collision entre un train et un vélo a tué quatre enfants et blessé grièvement deux personnes jeudi matin à Oss, dans la province du Brabant, dans le sud des Pays-Bas, a annoncé la police.



L'accident a eu lieu sur un passage à niveau gardé. Les causes de la collision n'étaient pas encore connues, mais on sait qu'au moment de l'accident, les barrières du passage à niveau étaient fermées.

Les quatre victimes sont des enfants, a indiqué la police. Une femme et un enfant sont grièvement blessés. La conductrice du vélo cargo électrique venait d'une garderie et avait déposé des enfants dans une école. Elle était en route vers l'école suivante.

Plusieurs enfants d'une même famille ont été touchés par l'accident, a confirmé la police lors d'une conférence de presse. Au total, trois familles avec enfants sont concernées par l'accident.



"C'est vraiment un terrible accident", a déclaré un porte-parole de la société de chemin de fer nationale NS.



"Nous n'avons pas d'autres détails et sont sommes tenus au courant par la police", a-t-il poursuivi auprès de l'agence de presse néerlandaise ANP.

Selon le gestionnaire du réseau ferroviaire ProRail, le train était équipé d'une caméra à l'avant. Les images seront analysées.

Une cellule d’aide aux victimes est en place pour les témoins de l’accident et les proches des victimes. Le pays entier est touché. En déplacement, la Reine Maxima, sous le choc, a rendu hommage aux jeunes victimes: "Nos pensées vont à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants dans ce tragique accident survenu à Oss. Cela me bouleverse profondément. Il n’y a pas de mots... "