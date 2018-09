Pays-Bas: 4 enfants morts et deux blessés graves dans un accident entre un train et un vélo cargo appartenant à une garderie

Une collision entre un train et un vélo a tué quatre enfants et blessé grièvement deux personnes jeudi matin à Oss, dans la province du Brabant, dans le sud des Pays-Bas, a annoncé la police.



L'accident a eu lieu sur un passage à niveau gardé. Les causes de la collision n'étaient pas encore connues.



Les quatre victimes sont des enfants, a indiqué la police. Une femme et un enfant sont grièvement blessés. La conductrice du vélo cargo électrique venait d'une garderie et avait déposé des enfants dans une école. Elle était en route vers l'école suivante.



Le train, en provenance de Nijmegen (est) et à destination de la ville voisine de Bois-le-Duc, dans le Brabant, a percuté un vélo triporteur qui transportait des enfants.



"Les services d'urgence sont présents à Oss sur un accident très grave entre un train et un tricycle", a indiqué la police sur son compte Twitter.



"L'accident a tué quatre enfants. Les secours sont encore sur place", a-t-elle poursuivi.



"C'est vraiment un terrible accident", a déclaré un porte-parole de la société de chemin de fer nationale NS.



"Nous n'avons pas d'autres détails et sont sommes tenus au courant par la police", a-t-il poursuivi auprès de l'agence de presse néerlandaise ANP.

Le Conseil d'enquête néerlandais pour la sécurité est en route pour Oss, dans la province de Brabant-du-Nord, afin de lancer une enquête à la suite de cet accident.