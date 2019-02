Pays-Bas: 4 Polonais périssent noyés dans leur voiture engloutie dans un cours d'eau

(Belga) Une voiture transportant quatre personnes a quitté la route et fini sa course au fond de l'eau vendredi à Obdam (nord des Pays-Bas), alors qu'elle circulait sur une digue le long d'un cours d'eau. Les quatre occupants du véhicule, des ressortissants polonais, venaient de terminer leur journée de travail dans une entreprise locale et rejoignaient le camping où ils résidaient, dans le village de Zijdewind, selon la police néerlandaise.

Leur disparition avait été signalée vendredi soir et des recherches aussitôt lancées sur les routes des environs. Elles ont abouti dimanche midi lorsque des agents de police ont découvert la voiture engloutie avec quatre passagers noyés à son bord. Les victimes sont une femme de 48 ans, et trois hommes, deux étant âgés de 21 ans et le troisième de 20 ans. (Belga)