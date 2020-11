Pays-Bas - Des coups de feu sur l'ambassade saoudienne à La Haye: un suspect interpellé

La police néerlandaise a interpellé, jeudi après-midi, un homme de 40 ans originaire de Zoetermeer (Hollande-Méridionale) pour son implication dans la fusillade ayant ciblé l'ambassade d'Arabie saoudite à La Haye. Plusieurs coups de feu avaient été tirés sur le bâtiment jeudi matin. Personne n'a été blessé.

L'homme a été interpellé dans une maison à Zoetermeer et doit être entendu. Les agents ont saisi une voiture dans le cadre de l'enquête. La police a été avertie vers 06h00 que plusieurs coups de feu avaient été tirés sur l'ambassade d'Arabie saoudite. Un certain nombre de douilles de balles ont été découvertes sur les lieux après l'incident. L'Arabie saoudite a condamné l'attaque de son ambassade et parlé d'une "attaque lâche", a déclaré l'ambassade selon les médias Al Hadath et Akhbar. L'ambassade appelle les Saoudiens des Pays-Bas à être très vigilants.

