Pays Bas: il jette plus de 100.000 euros par la fenêtre lors d'un incendie

Des policiers néerlandais appelés dans la nuit de samedi à dimanche pour un incendie survenu dans un immeuble à appartements de Den Bosch, dans le sud des Pays Bas, ont eu la surprise d'être accueilli par une pluie de billets de banque jetés par un homme depuis un balcon, rapporte la police dans un tweet dimanche.



L'intéressé, soupçonné d'être l'auteur de l'incendie, a été arrêté. Sur une vidéo divulguée par la police, on peut voir des agents ramasser un à un les billets et le fourrer dans de grands sacs en plastique. La police évoque une "somme substantielle". Selon des médias locaux, il y en aurait pour plus de 100.000 euros. La police ignorait encore dimanche l'origine de cet argent. La propriétaire de l'appartement incendié, une femme de 65 ans, s'est blessée en se jetant du 2e étage pour éviter les flammes.