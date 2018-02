Pays-Bas: le fils illégitime du cousin du roi reçoit le titre de "prince"

Le fils illégitime du prince Carlos, cousin du roi Willem-Alexander des Pays-Bas, a le droit de porter le nom "de Bourbon de Parme" ainsi que le titre de "prince", a affirmé mercredi le Conseil d'Etat néerlandais.

Le changement de nom n'implique toutefois pas que le jeune homme devienne membre de la famille royale de Bourbon de Parme, a précisé la plus haute juridiction administrative du pays: "C'est une affaire privée de la Maison royale elle-même". Fils hors mariage du prince Carlos de Bourbon de Parme, Hugo Klynstra avait introduit en mars 2015, à l'aube de ses 18 ans, une demande officielle pour changer de nom et de statut.

Quelques mois plus tard, le ministre néerlandais de la Sécurité et de la Justice a autorisé celui qui est le premier arrière-petit-fils de la princesse Juliana et du prince Bernhard à prendre le nom et le titre de son père. Mais, en désaccord avec une telle mesure, le prince Carlos avait interjeté appel d'abord devant le tribunal de première instance, ensuite devant le Conseil d'Etat. Né le 20 janvier 1997 à Nijmegen (est), Hugo Klynstra est issu de la relation entre le prince Carlos et Brigitte Klynstra, amie de jeunesse d'une dizaine d'années son aînée.

A la naissance d'Hugo, le prince Carlos ne nie pas sa paternité mais refuse tout lien de famille avec l'enfant. Marié depuis 2010 à la journaliste Annemarie Gualthérie van Weezel, le prince Carlos est père de trois enfants légitimes, Luisa, Cecilia et Carlos, dont le roi Willem-Alexander est le parrain.