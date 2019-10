Pays-Bas: les prostituées devront avoir au moins 21 ans et une licence légale

Les prostituées aux Pays-Bas, où le travail du sexe est légal, devront désormais avoir au moins 21 ans, au lieu de 18 ans, ainsi qu'une licence prouvant une "autonomie" suffisante, a annoncé mardi le gouvernement, afin de lutter contre "la traite des êtres humains".

L'annonce de la nouvelle règlementation intervient alors que le gouvernement et des villes telles qu'Amsterdam, qui abrite le célèbre Quartier rouge, s'emploient à améliorer les conditions de vie des travailleuses du sexe.

"Une licence légale (...) sera exigée de toutes les prostituées et exploitants du sexe pour réglementer l'industrie du sexe et lutter contre la traite des êtres humains", a déclaré le ministère de la Justice et de la Sécurité, dans un communiqué.

Toute personne exerçant dans le secteur de la prostitution sans une telle licence sera en infraction, et il en sera de même pour les clients de prostitution illégale, a-t-il ajouté.

Afin d'obtenir une licence, les prostituées doivent être âgées d'au moins 21 ans. Au cours d'une entrevue, il sera également "déterminé si elles sont suffisamment autonomes pour pouvoir exercer la profession en toute sécurité", précise le ministère.

En outre, "la prostituée doit être en mesure de régler elle-même les problèmes et d'indiquer clairement aux clients ou aux exploitants, par exemple, ce qu'elle veut ou ne veut pas faire".

Les prostituées doivent également être munies d'un téléphone pendant le travail en cas d'urgence, et la licence sera refusée s'il existe un "soupçon sérieux" de prostitution forcée.

Le ministère prévient qu'"aider à la prostitution illégale pour en tirer un profit devient punissable par la loi".

Les licences pourront être délivrées par un nombre restreint de municipalités, de 12 à 18, et seront chacune répertoriées dans un registre national.

Aux Pays-Bas, où la prostitution est légale depuis 2000, les travailleurs du sexe doivent être inscrits auprès de la chambre de commerce et payent l'impôt sur le revenu.

Quelque 7.000 personnes travaillent dans le secteur du sexe dans la seule ville d'Amsterdam, où environ 75% des prostituées sont originaires de pays à faibles revenus, particulièrement d'Europe de l'Est, selon les chiffres officiels.

L'âge légal pour travailler comme prostituée à Amsterdam est déjà passé en 2013 de 18 à 21 ans.