Trois lionceaux ont montré l'exemple à Arnhem, aux Pays-Bas, jeudi.

Les trois bébés, nés il y a quelques mois au sein de ce zoo néerlandais, se sont fait vacciner contre la grippe féline.

Et malgré leur mauvaise mine (et leurs crocs), tout s'est bien passé!

Les bonnes nouvelles semblent s'enchaîner pour les lions: le zoo de Singapour a annoncé mardi la naissance en octobre dernier d'un lionceau, nommé Simba et issu d'une insémination artificielle. Il est "en bonne santé et curieux", a précisé Wildlife Reserves Singapore, l'opérateur des parcs animaliers de l'île. Le lionceau qui est gardé avec sa mère à l'écart des visiteurs pour l'instant, a commencé à manger des petits morceaux de viande, en plus de son lait.

