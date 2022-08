Gino, 9 ans, retrouvé mort aux Pays-Bas: Donny M. avoue l'avoir enlevé et l'avoir tué

Un homme soupçonné d'avoir enlevé et tué le petit Gino, âgé de neuf ans, dans le sud-est des Pays-Bas, est passé aux aveux, ont rapporté jeudi les médias néerlandais.

Donny M., 22 ans, a avoué, lors d'un interrogatoire de police, être impliqué dans l'enlèvement et la mort du petit Gino. Selon la télévision régionale L1, l'ADN de l'homme a également été retrouvé sur la trottinette du garçon. Le suspect comparaîtra devant le tribunal le 14 septembre. Il est accusé d'assassinat, d'enlèvement et de possession de pornographie infantile. Gino avait disparu le 1er juin à Kerkrade dans la province néerlandaise du Limbourg, près de la frontière allemande, où il séjournait depuis deux semaines avec sa s½ur de 32 ans parce que sa mère était malade. Le corps de l'enfant avait été retrouvé trois jours plus tard à Geleen.