Pays-Bas: un suspect mort et six hommes arrêtés après une poursuite policière

Plus de six suspects ont été arrêtés à Broek in Waterland (Hollande du Nord) en relation avec une fusillade et un vol survenus mercredi après-midi dans le quartier d'Amsterdam-Nord. Selon un porte-parole de la police locale, un suspect est également décédé.



La police a poursuivi les suspects depuis Amsterdam. Ces derniers se sont ensuite enfuis dans une prairie près du village de Broek in Waterland, où des coups de feu ont été tirés, d'après le porte-parole de la police locale. On ignore encore si le suspect a été tué par balles. Une voiture a également été incendiée dans ce village situé au nord-est d'Amsterdam. Il s'agit probablement du véhicule avec lequel les suspects ont pris la fuite après le braquage d'un transport de fonds à Amsterdam-Nord, lors duquel il y a aussi eu une fusillade.