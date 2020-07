Pays-Bas: une Allemande de 14 ans portée disparue, opérations de recherche dans la mer du Nord

Une opération de recherche a été lancée à Ameland, une île de la Frise, aux Pays-Bas, pour retrouver une jeune fille allemande de 14 ans, portée disparue depuis samedi soir, rapporte dimanche le média public néerlandais NOS. Les services de secours ne s'attendent pas à retrouver l'adolescente en vie, en raison des courants et de la faible température de l'eau.



L'adolescente "a probablement dérivé, emportée par les forts courants, et a disparu dans l'obscurité", a expliqué le service de secours KNRM.

Deux bateaux de sauvetage et un hélicoptère ont été dépêchés dans l'opération de recherche, menée dans l'eau, sur la plage, dans les dunes et dans les environs.

5 bateaux de sauvetage et un hélicoptère

"L'adolescente était partie regarder le coucher de soleil sur la mer avec sa sœur et elles ont rencontré des problèmes", a indiqué le bourgmestre d'Ameland, Leo Pieter Stoel, aux médias locaux.

La famille allemande séjourne sur l'île néerlandaise pour les vacances. Samedi vers 22h30, le père et la sœur de la victime ont lancé l'alerte. La famille a été entendue par la police. Samedi soir et pendant la nuit, cinq bateaux de sauvetage et un hélicoptère sont partis à la recherche de l'adolescente, sans succès.