Pedro Sanchez appelle les Catalans à "tourner la page" du référendum

(Belga) Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a appelé mardi depuis Berlin les indépendantistes catalans à "tourner la page" du referendum illégal d'autodétermination du 1er octobre dernier, après des déclarations du président catalan en faveur d'un "autre 1er octobre".

"Je pense que ce que représente le 1er octobre est une page qui doit être tournée, aussi bien de la part de l'indépendantisme que de la part de celui qui est le président de tous les Catalans", Quim Torra, a déclaré M. Sanchez lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel. "A partir de là, tenir un discours constructif", a ajouté M. Sanchez, selon qui le nouveau gouvernement espagnol qu'il dirige est "disposé à normaliser les relations institutionnelles avec la Generalitat de Catalogne". Pedro Sanchez doit recevoir M. Torra le 9 juillet. Quim Torra avait déclaré lundi, lors de la présentation d'un livre, "nous devons créer un autre 1er octobre (...) dans le sens de parvenir à l'objectif auquel certains, et moi en particulier, voulons parvenir, à savoir l'indépendance de mon pays et de rendre effective cette république". Les indépendantistes catalans avaient organisé le 1er octobre 2017 un référendum d'autodétermination, interdit par les tribunaux et que la police avait tenté d'empêcher au prix de nombreuses violences, suivi d'une déclaration unilatérale d'indépendance. Madrid, où le conservateur Mariano Rajoy était alors au pouvoir, avait réagi en mettant la Catalogne sous tutelle et en destituant l'exécutif régional de Carles Puigdemont, dont plusieurs membres ont été par la suite incarcérés ou ont fui à l'étranger. Cette mise sous tutelle a été levée début juin après de nouvelles élections régionales, remportées par les séparatistes, et la prise de fonctions de l'exécutif de M. Torra. (Belga)