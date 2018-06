Pedro Sanchez nomme un gouvernement pro-européen et majoritairement féminin

(Belga) Le socialiste espagnol Pedro Sanchez a présenté mercredi un nouveau gouvernement pro-européen et majoritairement féminin, avec onze femmes et six hommes.

Arrivé au pouvoir vendredi après la chute du conservateur Mariano Rajoy, Pedro Sanchez, 46 ans et sans expérience du pouvoir, a notamment nommé des figures pro-européennes comme l'ancien président du parlement européen Josep Borrell aux Affaires Etrangères et la directrice du budget de l'UE Nadia Calviño à l'Economie. Il a aussi nommé le premier astronaute espagnol Pedro Duque aux Sciences.