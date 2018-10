Pendant un an et demi, une Allemande garde le cadavre de son mari dans leur appartement

Les faits se sont déroulés à Hambourg en Allemagne et sont rapportés par le journal allemand Die Welt. En 2017, un homme décède dans l'appartement qu'il occupe avec sa femme. Mais cette dernière ne signale à personne cette disparition. Elle conserve le cadavre de son mari dans du "papier cuisson". Et cela dure pendant 18 mois.

Le gardien de l'immeuble finit par s'inquiéter. Depuis plus d'un an, il n'aperçoit plus le mari du couple. Il finit par confier ses inquiétudes à la police qui décide d'enquêter.

En septembre dernier, les policiers se présentent devant l'appartement. La femme refuse de leur ouvrir l'une des pièces fermées à clé. Face à cela, les forces de l'ordre forcent la porte et découvrent le cadavre du mari soigneusement emballé dans du papier sulfurisé.

Il est en état de décomposition très avancé. Étonnamment, aucune odeur de pourriture n'émane de la chambre. La dame âgée semble avoir pris le soin d'aérer régulièrement la chambre.

Comme l'explique le journal allemand, une analyse toxicologique est en cours. Mais il semblerait qu'il s'agisse d'une mort naturelle. Un porte-parole du ministère public allemand a précisé les intentions de la vieille dame. Cette dernière aurait eu du mal à se séparer de son défunt mari.