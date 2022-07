Pérou: disparition d'un touriste italien dans les Andes

(Belga) La police péruvienne a lancé lundi des recherches pour tenter de retrouver un touriste italien disparu depuis plusieurs jours alors qu'il faisait de la randonnée dans les Andes.

Alberto Fedele, 30 ans, avait quitté le 4 juillet la ville d'Urubamba pour partir en randonnée à la lagune Juchuycocha, dans la région de Cuzco (sud-est). Il n'a plus donné signe de vie depuis cette date et son téléphone portable est éteint, a précisé la police. "La police a été déployée, non seulement celle d'Urubamba, mais aussi des agents spécialisés pour faire des recherches dans ce secteur" montagneux, a déclaré le colonel Julio Becerra à la radio locale RPP. "Nous avons des drones en soutien", a-t-il ajouté. La disparition a été signalée par une amie du touriste italien. Urumba, qui compte 15.000 habitants, est très fréquentée par les touristes qui visitent le Machu Picchu, classé au patrimoine mondial par l'Unesco. La ville est située à une cinquantaine de km au nord de Cuzco, sur la route de la citadelle inca. Une touriste belge, Natacha de Crombrugghe, 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier alors qu'elle était partie en randonnée dans le canyon de la rivière Colca, également dans les Andes péruviennes, après avoir visité le Machu Picchu. Au cours des cinq dernières années, deux autres touristes, une Espagnole et une Américaine, ont disparu dans la région, selon la presse locale. (Belga)