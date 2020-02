Peur de l'avion? Ne regardez pas cette vidéo: l'un des plus gros appareils au monde face à la tempête Dennis

En pleine tempête Dennis, un A380 a atterri à Londres. Cet appareil du constructeur français Airbus est le plus gros avion civil de transport de passagers actuellement en service. C'est aussi tout simplement l'un des plus gros avions de l'histoire aéronautique avec le Hughes H-4 Hercules et l'Antonov An-225. Ses mensurations: une longueur de 72 mètres, une envergure de 79 mètres et un poids à vide de 369 tonnes.

Ce week-end, ce mastodonte du ciel et son pilote ont affronté un adversaire coriace à Londres: la tempête Dennis. Alors que l'énorme appareil était en pleine phase d'atterrissage, à seulement quelques mètres du sol, le train d'atterrissage déployé, l'avion tanguait dangereusement.

Si l'on a l'habitude de voir un avion parfaitement dans l'axe de la piste pour atterrir, ce n'était pas le cas ici. Comme on peut le voir dans la vidéo-ci dessus, l'A380 était en biais par rapport à la piste. La réaction de l'homme qui a filmé la scène témoigne du caractère impressionnant de l'atterrissage: "Est-ce qu'il va y arriver? Il va repartir! Non! Oh mon Dieu ! Regarde!", peut-on l'entendre dire d'une voix hystérique.

L'appareil s'est finalement posé et les passagers ont pu rejoindre l'aéroport sains et saufs. Si l'opération pourrait être jugée comme tout à fait réalisable pour un aviateur chevronné, la scène risque bien d'effrayer ceux qui n'aiment déjà pas l'avion...