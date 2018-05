Peut-être pas de Nobel de littérature en 2019 non plus

(Belga) Si la confiance entre les membres de l'Académie suédoise n'est pas rétablie d'ici là, aucun prix Nobel de littérature ne sera décerné en 2019, a affirmé vendredi le directeur de la fondation Nobel. "Il n'y a pas de date limite en 2019", a déclaré Lars Heikensten, interrogé par la radio publique suédoise.

Début mai, l'Académie suédoise, qui décerne le Nobel de littérature, avait fait savoir que le nom du lauréat du prix 2018 serait désigné et annoncé en même temps que le lauréat 2019. L'institution est plongée dans la tourmente depuis les révélations du mouvement #MeToo qui l'ont éclaboussée fin 2017. Nommés à vie, les sages qui la composent sont déchirés sur la façon de traiter l'affaire. Ces dernières semaines, six d'entre eux ont annoncé abandonner leur fauteuil. Deux membres ne participaient déjà plus depuis longtemps à ses travaux, réduisant à dix le nombre des académiciens actifs.Or selon les statuts de l'académie, au moins 12 membres actifs sur les 18 fauteuils sont nécessaires pour élire un nouveau membre. Depuis, les statuts ont été modifiés pour que ceux qui le souhaitent puissent démissionner et ainsi être remplacés de leur vivant.Selon Lars Heikensten, les Académiciens restants devraient tous réfléchir à leur démission. (Belga)