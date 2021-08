Pic de chaleur en Italie: les pompiers face à plus de 500 incendies, 48,8 degrés enregistrés au thermomètre en Sicile

Les pompiers ont combattu, dans la nuit de mercredi à jeudi, un demi-millier d'incendies qui ont fait quatre morts en Italie. Le pays est confronté à une vague de chaleur record cette semaine. Une température de 48,8 degrés a été enregistrée mercredi en Sicile. Elle pourrait devenir le nouveau record européen.

"528 interventions ont été effectuées au cours des douze dernières heures, dont 230 en Sicile, où la situation est actuellement sous contrôle", ont précisé les pompiers italiens dans un communiqué. Une nouvelle victime a été enregistrée, portant désormais le bilan à quatre morts liées aux incendies cette semaine.

Un anticyclone, baptisé très opportunément Lucifer, traverse actuellement la péninsule, faisant exploser les thermomètres. Une température record de 48,8 degrés a d’ailleurs été enregistrée mercredi en Sicile. Si elle est homologuée, il s’agira d’un nouveau record au niveau européen.

Toute l’Europe méridionale affronte cet été des chaleurs intenses et de graves incendies, un phénomène appelé à s'intensifier et s'aggraver avec le changement climatique, selon les experts scientifiques. Cette vague de chaleur, qui doit se prolonger encore quelques jours, favorise les incendies, notamment dans les régions méridionales comme la Sicile et la Calabre (la pointe de la Botte italienne)

Déjà plusieurs décès

Le corps carbonisé d'un homme de 79 ans a été découvert près de Reggio Calabria mercredi, et un autre homme en Calabre, âgé de 77 ans, est mort en tentant de mettre à l'abri son troupeau face aux flammes, selon les agences de presse italiennes. Vendredi, une femme de 53 ans et son neveu de 35 ans sont décédés, toujours près de Reggio Calabria, en tentant de sauver l'oliveraie familiale.

Une cinquantaine de pompiers volontaires de toute l'Italie ont été dépêchés pour aider à lutter contre les flammes. En Calabre, où les pompiers ont effectué une centaine d'interventions durant la nuit, la situation est particulièrement difficile près des villes de Reggio Calabria (face au détroit de Messine dans l'extrême sud), Catanzaro et Cosenza (à l'intérieur des terres).



© BELGA



© BELGA