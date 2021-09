Pionnier du pass sanitaire, le Danemark en tourne la page: le laisser-passer plus obligatoire dans presque tous ses lieux publics

Pionnier dans l'introduction du pass sanitaire, le Danemark a levé mercredi l'obligation de ce laisser-passer dans presque tous ses lieux publics, à quelques jours de la levée de toutes les restrictions malgré la menace d'une quatrième vague en Europe.



"C'est un jour un peu particulier", concède Eric Poezevara, restaurateur à Copenhague. "On ne va pas le regretter mais je trouve par contre que c'était vraiment très bien de l'avoir mis en place parce que ça a été vraiment le point de départ de l'espoir", explique-t-il à l'AFP.



Lancé en catimini début mars pour la réouverture des zoos, le pass sanitaire danois avait été progressivement étendu, devenant le corollaire de chaque étape de la réouverture du pays.



Disponible via une application ou sur papier, sa mise en oeuvre avait toujours été prévue pour être provisoire, avec une date de péremption initialement fixée au 1er octobre.



"Je pense que ça serait un peu trop de continuer à l'imposer", estime M. Poezevara, pour qui le pass n'a jamais été source de conflit.



Pour l'un de ses clients, Torben Møhring, "si c'est à partir d'aujourd'hui que je n'ai pas à le montrer dans les restaurants, c'est agréable mais on ne va pas en faire toute une histoire".



Comme l'immense majorité de ses concitoyens, ce publicitaire de 56 ans n'a jamais rechigné à montrer son pass.



"Ce n'est pas une question, ça ne restreint pas ma vie privée de le montrer, je n'ai pas l'impression d'être dans une prison corona", dit-il.



Avec 71,6% de la population entièrement vaccinée, le pays scandinave de 5,8 millions d'habitants devrait retrouver bientôt un quotidien similaire à celui d'avant la pandémie.



Le "coronapas", qui certifie d'un test négatif ou d'une immunisation contre le virus, soit par vaccination complète soit parce qu'on a déjà contracté le Covid-19, ne doit plus être présenté à partir de mercredi que dans les boîtes de nuit, qui rouvrent ce jour.



Il disparaît des salles de sport ou les salons de coiffures mercredi et n'était plus obligatoire depuis le 1er août dans les musées et salles de spectacles avec moins de 500 personnes.



Le 10 septembre, date choisie par l'exécutif pour lever toutes les restrictions, après avoir déjà relégué le masque aux oubliettes mi-août, il ne sera plus du tout requis. >- "Sous contrôle" -



"L'épidémie est sous contrôle, nous avons des taux de vaccination record", a assuré vendredi le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, justifiant la levée des restrictions.



Avec environ un millier de nouveaux cas par jour, le Danemark n'est "pas sorti de l'épidémie", a-t-il toutefois prévenu, assurant que le gouvernement pourrait resserrer la vis en cas de besoin.



Pour l'OMS, le Danemark "champion de la couverture vaccinale" a les moyens d'assouplir les règles grâce à la qualité de son système de dépistage et au séquençage.



"Le système de santé danois est capable de mettre en oeuvre une stratégie à grande échelle de test, qui inclut le séquençage génomique", a relevé lundi le directeur Europe de l'organisation onusienne, Hans Kluge.



La levée des restrictions et la disparition du coronapas, combinées à la prévalence du variant Delta, pourraient entraîner une flambée des cas chez les non vaccinés, ont toutefois prévenu des scientifiques.



"On ne voit pas très bien dans la boule de cristal. Mais il est très réaliste de penser qu'environ la moitié de la population non vaccinée sera infectée au cours des trois ou quatre prochains mois", entraînant une hausse des hospitalisations, a déclaré à l'agence Ritzau l'épidémiologiste Viggo Andreasen, de l'Université de Roskilde.



De quoi jeter un doute sur la disparition définitive du pass sanitaire.



"Peut-être que d'ici le mois d'octobre, novembre, il sera réimposé parce qu'il y aura une relance de l'épidémie et là, on s'y remettra", juge M. Poezevara.



Après une première phase d'application stricte au printemps qui avait vu les Danois se précipiter dans les centres de test, les contrôles s'étaient relâchés en pratique durant l'été, malgré des amendes pouvant s'élever jusqu'à 45.000 couronnes (6.000 euros).



L'entrée au Danemark reste elle toutefois sujette à la présentation d'un passeport sanitaire et/ou d'un test négatif.