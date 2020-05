Plainte déposée contre Valéry Giscard d'Estaing pour agression sexuelle

(Belga) Une journaliste allemande a indiqué jeudi à l'AFP avoir déposé plainte pour agression sexuelle contre l'ancien président de la République française Valéry Giscard d'Estaing, l'accusant de lui avoir touché plusieurs fois les fesses fin 2018.

Elle confirmait ainsi des informations publiées mercredi soir par les quotidiens français Le Monde et allemand Süddeutsche Zeitung. Ann-Kathrin Stracke, journaliste de 37 ans travaillant pour la télévision publique allemande WDR, affirme que l'actuel membre du Conseil constitutionnel et ex-chef de l'Etat (1974-1981) lui a, à trois reprises, posé la main sur les fesses lors d'une interview réalisée dans son bureau parisien en décembre 2018. "J'ai décidé de raconter mon histoire parce que je pense que les gens doivent savoir qu'un ancien président français a harcelé sexuellement une journaliste, en l'occurrence moi, après une interview", a-t-elle expliqué à l'AFP. Elle a adressé sa plainte pour agression sexuelle au Parquet de Paris le 10 mars 2020. Elle est soutenue par son employeur qui a diligenté une enquête indépendante. Interrogé par l'AFP, le Parquet de Paris n'a pas voulu faire de commentaire dans l'immédiat. Egalement sollicité, l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing n'a pas non plus répondu à ce stade. Les faits se seraient produits le 18 décembre 2018 pendant une interview avec M. d'Estaing, aujourd'hui âgé de 94 ans, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'Helmut Schmidt, ex-chancelier allemand qu'a côtoyé l'ancien président français lorsqu'il était à l'Elysée.