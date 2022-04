Plus d'un demi-million de personnes sont retournées en Ukraine

(Belga) Plus de 500.000 personnes sont retournées en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, a annoncé dimanche le ministère ukrainien de l'Intérieur.

"Au cours de la semaine écoulée, 144.000 personnes ont quitté l'Ukraine et 88.000 y sont arrivées. Au total (...), environ 537.000 de nos compatriotes sont rentrés en Ukraine", a déclaré dans un communiqué le ministère, citant les données du Service national des frontières. Le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) a de son côté recensé samedi 4.176.401 d'Ukrainiens partis pour l'étranger depuis le déclenchement, le 24 février, du conflit, soit 38.559 de plus qu'au précédent pointage la veille. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU a précisé qu'environ 205.500 non-Ukrainiens avaient aussi fui l'Ukraine, rencontrant parfois des difficultés à retourner dans leur pays d'origine. Au total, ce sont plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, qui ont dû quitter leur foyer, soit en traversant la frontière pour trouver refuge dans les pays limitrophes, soit en se déplaçant ailleurs en Ukraine. Avant ce conflit, l'Ukraine comptait plus de 37 millions d'habitants dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée (sud) annexée en 2014 par la Russie, ni les zones de l'est sous contrôle des séparatistes prorusses depuis la même année. (Belga)