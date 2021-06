Plus d'un million de citoyens de l'UE ont déjà un certificat Covid

(Belga) La concrétisation du certificat européen Covid "avance bien" sur le plan technique, a affirmé mardi matin face au Parlement européen le commissaire Didier Reynders. Neuf pays ont entre-temps déjà commencé à délivrer de tels certificats, qui devront être reconnus dans les autres États membres: la Bulgarie, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, la Pologne, la Lituanie, l'Espagne et la Tchéquie. Et plus d'un million de citoyens de l'UE en ont reçu un, selon le commissaire.

Le 20 mai, négociateurs du Parlement européen et du Conseil (États membres), les colégislateurs de l'UE, avaient atteint un accord politique au sujet de ce certificat très attendu en vue de la saison touristique estivale. Le Parlement européen, réuni en plénière cette semaine à Strasbourg, doit désormais formellement donner son feu vert à cet accord. Les votes auront lieu ce mardi soir, et les résultats annoncés mercredi matin. Pour le Parlement, il s'agira entre autres de rappeler quelques revendications qui n'ont pas passé la rampe du côté des États membres, comme la gratuité des tests par exemple. Le compromis trouvé encourage les États à assurer des "tests abordables" et largement disponibles mais reste donc très vague sur la question. En Belgique, d'ailleurs, on sait qu'il faudra mettre la main au portefeuille pour passer un test PCR ou un test antigénique rapide en vue d'obtenir le certificat, dans le cas où on a eu l'occasion de se faire vacciner contre la Covid-19 mais qu'on a refusé cette protection. Le règlement encadrant le certificat entrera en vigueur le 1er juillet. Mais de nombreux États membres participeront déjà avant cette date à une phase "test", se connectant à la plateforme européenne permettant de rendre interopérationnels les systèmes nationaux de délivrance de cette preuve (papier ou numérique) de vaccination, de dépistage négatif ou de rétablissement récent de la Covid-19. La Belgique en fera partie, dans la seconde moitié du mois de juin. "Au plus on délivre de certificats Covid dans les prochaines semaines, au mieux on pourra éviter les problèmes", a encouragé le commissaire européen Didier Reynders mardi. Ce certificat "rendra la vie plus facile aux citoyens. Il les aidera à se déplacer dans l'UE, que ce soit pour le travail, des raisons familiales ou le loisir". Le règlement européen qui va être validé dans les prochains jours définit un format unique. Si un État membre n'est pas prêt à délivrer un certificat de ce type au 1er juillet, un délai de six semaines lui est accordé. (Belga)