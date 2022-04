Plus de 12.000 substances toxiques présentes dans nos produits du quotidien à éliminer d'ici 2030

Les composants chimiques sont partout. Peintures ou produits d'entretien, Julie les tient entre ses mains. "On se rend pas vraiment compte de ce qu'on a, et on doit scruter toutes les listes d'ingrédients pour essayer de savoir si c'est bon ou pas. On n'est pas au courant de tout, donc c'est compliqué", s'inquiète-t-elle.

Dans les emballages alimentaires, les appareils électroniques ou encore dans les cosmétiques, certains de ces produits sont déjà en cours d'interdiction. D'autres se retrouvent dans des objets d'usage courant comme les langes pour bébé ou les jouets en plastique mou prisés des enfants.

"Les enfants qui sont en contact avec ces jouets, présentent des troubles du développement. Certes, ce sont souvent des troubles dits "infracliniques" où l'enfant est en bonne santé", explique le toxicologue Alfred Bernard: "Mais on peut observer à la longue par exemple une modification du comportement, et des effets sur l'obésité par exemple. Vous avez aussi des effets à plus long terme où l'on met en évidence des associations avec le système reproducteur".

Au total, 12.000 substances dangereuses pour la santé humaine et l'environnement sont à éliminer d'ici 2030. Des groupes de produits cancérigènes.

"Vous avez permis ces substances comme les plastiques plastifiants qui sont souvent les plus dangereux. Vous avez aussi des substances extrêmement stables, qu'on appelle des composés "perfluorés" et qui sont des substances pratiquement éternelles", poursuit le spécialiste.

Le défi de l'Union européenne est de trouver des substituts propres. Un enjeu capital qui se fera progressivement pour chaque produit. "Il va être important de regarder au cas par cas, quelles sont les alternatives disponibles qui continuent de délivrer la fonction requise" explique Sylvie Lemoine, directrice du conseil européen de l'industrie chimique.

Sans ces produits dérivés du pétrole, le retour des matières nobles semble inévitable. Actuellement, 300 millions de tonnes de substances chimiques sont produites chaque année par l'industrie européenne.