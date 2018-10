Plus de 30.000 personnes employées dans le secteur public international à Genève

(Belga) Le nombre d'employés du secteur public international s'est encore étendu en un an. Il a augmenté de près de 2,5% et dépasse pour la première fois les 30.000, selon les chiffres de mars dernier publiés jeudi par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT).

Au total, plus de 25.900 personnes travaillent pour les 34 organisations internationales (OI) établies dans le canton. Moins de 4.300 employés de missions permanentes auprès de l'ONU et d'autres OI et ceux de consulats s'ajoutent à ces indications. Les dépenses des organisations ont aussi à nouveau augmenté de plus de 3,5% pour atteindre 6,18 milliards de francs suisses (5,43 milliards d'euros). Plus de la moitié, 3,2 milliards, est utilisée en Suisse. Le nombre de réunions s'est étendu de 18,8% et s'approche de 3.400. Plus de 221.000 personnes ont assité à ces réunions. Au total, 399 ONG internationales sont établies à Genève, dont plus de la moitié rassemble au moins un emploi. Le nombre de collaborateurs a augmenté de près de 5,8% à plus de 2.850 personnes. (Belga)