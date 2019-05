Plus de 30.000 visiteurs pour les portes ouvertes des institutions européennes

(Belga) La journée "portes ouvertes" dans les institutions européennes à Bruxelles samedi a attiré plus de 30.000 visiteurs, curieux de découvrir de l'intérieur la machinerie de l'UE. La journée avait lieu en même temps que la Fête de l'Iris, qui quant à elle dure plusieurs jours, mais renvoie aussi à la période-anniversaire de la "déclaration Schuman", prononcée par le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, le 9 mai 1950 et qui est considérée comme un texte fondateur de la construction européenne.

"L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait", avait notamment déclaré Robert Schuman ce jour-là. Près de 69 ans plus tard, au cœur de la capitale européenne, la journée "portes ouvertes" était logiquement centrée sur le thème des élections européennes, qui auront lieu en Belgique le 26 mai en même temps que les législatives et régionales. Le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le Comité économique et social européen, le Comité européen des régions et le Service européen pour l'action extérieure ont participé aux portes ouvertes, qui en étaient à leur 27e édition. (Belga)