Plus de 400 migrants secourus en Méditerranée vont débarquer en Italie

(Belga) Plus de 400 migrants se trouvant à bord du navire humanitaire Ocean Viking et qui avaient été secourus ces derniers jours en Méditerranée, vont débarquer à Tarente, dans le sud de l'Italie, a annoncé mardi l'ONG Médecins sans frontières (MSF).

"Les 403 survivants à bord de l'Ocean Viking viennent à peine d'entendre l'annonce, faite en six langues, qu'ils vont débarquer à Tarente, en Italie", a écrit MSF sur son compte Twitter. L'Ocean Viking est un navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec MSF. "Obligés de risquer leurs vies pour fuir à travers la Méditerranée, 216 hommes, 38 femmes et 149 enfants vont bientôt finalement rejoindre un lieu sûr", a ajouté MSF. L'ONG avait annoncé la veille avoir 407 migrants à son bord mais entretemps une femme brûlée et ses trois enfants avaient été évacués vers un hôpital à Malte. Près de 650 personnes ont été secourues ces quatre derniers jours par trois navires humanitaires, la dernière opération en date ne remontant qu'à mardi matin. "Nous avons terminé à l'aube le sauvetage d'une embarcation en danger avec 102 personnes à son bord se trouvant dans les eaux internationales. Il y a 158 personnes à bord de l'Open Arms, sauvées d'une mort probable", a écrit l'ONG espagnole sur Twitter. L'Alan Kurdi, le navire humanitaire de l'ONG allemande Sea Eye, avait également participé à deux opérations de secours, avec un total de 78 personnes désormais à son bord. Le navire se dirigeait lundi vers l'Italie après que Malte avait refusé de lui permettre d'accoster. En 2019, l'Organisation internationale des migrations (OIM) a recensé 1.283 décès connus en Méditerranée, la route centrale entre l'Afrique du Nord et l'Italie étant la plus mortelle. Au moins 19.164 migrants auraient péri dans les flots ces cinq dernières années. (Belga)