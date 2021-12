Plus de 500 arrestations dans la cadre d'une enquête de vente de faux médicaments

Plus de 500 arrestations ont été effectuées dans le cadre d'une opération à grande échelle menée du 1er avril au 15 octobre contre les faux médicaments et les produits dopants illégaux, a annoncé mardi le service de police européen Europol. Des policiers belges ont pris part à cette action, nommée Operation Shields II.



On dénombre 544 interpellations et 634 individus ont été signalés aux autorités judiciaires. L'enquête vise 33 groupes criminels organisés et 37 entreprises. Cinq laboratoires clandestins ont été mis sous scellés. Et, sur 1.029 sites web observés, 283 ont été supprimés. Plus de 6.700 athlètes ont été contrôlés en compétition ou en dehors et 32 d'entre eux ont été testés positifs. Près de 63 millions d'euros et plus de 25 millions "d'unités" de médicaments et de produits dopants ont été saisis. L'opération a également été mise à profit pour prendre des mesures contre les criminels qui veulent tirer profit de la pandémie de Covid-19.