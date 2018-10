Plus de 6 millions de litres de bière vont être servis: une vieille tradition connaît un énorme succès à Munich (vidéo)

Le premier fut est percé! La fête de la Bière peut enfin commencer. Pendant deux semaines, plus de 6 millions de litres de bière seront servis durant l’Oktoberfest.

A Munich, c’est une tradition vieille de plus de 200 ans. Le roi Louis 1er de Bavière, pour célébrer son mariage, avait organisé cette grande fête.

Transformé depuis en festival à ciel ouvert pour célébrer l’identité nationale, Bavarois et étrangers vont déguster cette bière, la Helles, une bière blonde bien mousseuse un plus alcoolisée que les blondes habituelles.

Au programme lors de la quinzaine: défilés costumés, orchestres et spectacles en tout genre. Mais ce qui plait, c’est surtout l’atmosphère festive.

"On vient de Boston. On est excitées d’être ici. C’est la première fois. On est arrivées tôt pour boire toute la journée !", confie une Américaine. "Il y a plein de gens, l’atmosphère est sympa, on rencontre du monde…", raconte une autre. "Je vais rester jusque quelle heure ? On va voir combien de temps je résiste !"

L’Oktoberfest se déroule en septembre. A l’époque, elle était célébrée en octobre. Mais en 1872, pour s’assurer du bon temps et un maximum de visiteurs, elle a donc été avancée.

Tenues traditionnelles et sourire aux lèvres, les amateurs de bières n’ont pas fini de festoyer. Toujours avec modération.