Plus de 6 millions de tweets pour Meghan et Harry

Les internautes ont publié plus de six millions de tweets samedi sur le mariage du prince Harry et de l'ex-actrice américaine Meghan Markel, bien plus que lors de celui de William et Kate, selon la société Visibrain.

Entre vendredi 22H00 GMT (21H00 à Paris) et samedi 23H00 GMT (22H00 à Paris), 6.604.498 tweets ont été postés dans le monde sur cet événement, dont 5,2 millions avec le hashtag #RoyalWedding, a précisé la société spécialisée dans la veille sur les réseaux sociaux.

Sur la même plage horaire le 29 avril 2011, jour du mariage du frère aîné de Harry, le prince William, avec Kate Middleton, les internautes avaient publié 1.821.669 tweets, a-t-elle ajouté.

Le tweet le plus retweeté (@LucySempey , près de 105.000 retweets) montre une photo de Meghan adolescente posant devant le Palais de Buckingham aux côtés d'une photo d'elle lors de la cérémonie de mariage: "Un jour vous avez 15 ans et vous posez devant le Palais de Buckingham et 22 années plus tard vous vous mariez avec un prince. Surréaliste".

Le prince Harry a épousé Meghan Markle à la chapelle St George du château de Windsor, lors d'une cérémonie alliant le faste de la monarchie britannique aux accents de la culture afro-américaine, devant une pléiade de stars.