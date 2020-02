Plus de 70.000 personnes attendues pour un meeting de Puigdemont à Perpignan

(Belga) La tenue le 29 février à Perpignan, dans le sud de la France, d'un meeting de l'ex-président séparatiste de Catalogne, Carles Puigdemont, où plus de 70.000 personnes sont attendues selon les organisateurs, a été confirmée mardi après un feu vert des autorités.

La préfecture a indiqué mardi à l'AFP à l'issue d'une réunion avec des représentants des organisateurs avoir décidé de ne pas interdire cette manifestation, le motif possible d'une atteinte manifeste à l'ordre public n'étant pas avéré. "La préfecture a préféré respecter le principe de liberté de manifester", ont indiqué ses services. Le délai mis par les pouvoirs publics à trancher sur le dossier de déclaration de cette manifestation avait alimenté des rumeurs d'une possible interdiction, au vu notamment de la foule attendue. Les organisateurs ont indiqué anticiper la venue de plus de 70.000 personnes, qui doivent notamment affluer de l'autre côté de la frontière espagnole, à 25 kilomètres, à bord de centaines de bus. Les hôtels à Perpignan et aux alentours affichaient complets mardi à plus de 90% pour le rendez-vous. Outre M. Puigdemont - protégé par son immunité de parlementaire européen des poursuites espagnoles à son encontre - le meeting, prévu à la mi-journée, doit accueillir d'autres personnalités catalanes, dont les ex et actuel présidents de la région de Catalogne, Artur Mas et Quim Torra. M. Puigdemont s'est exilé en Belgique à la destitution de l'exécutif catalan décidée par Madrid après la déclaration unilatérale d'indépendance de 2017. A Perpignan, "je me sentirai à la maison, marchant sur les terres catalanes de la Catalogne du nord", avait-il déclaré en annonçant la tenue de ce meeting en janvier. (Belga)