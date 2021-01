Plus de 8.000 habitants évacués à Göttingen après la découverte de bombes de la guerre

(Belga) Plus de 8.000 habitants de la ville allemande de Göttingen ont dû quitter leur habitation, samedi, après la découverte dans le centre-ville de quatre bombes datant de la Seconde Guerre mondiale. L'opération de déminage pourrait durer jusque dimanche.

Les autorités ont prévu des centres d'accueil pour les gens qui ne pourront pas être hénergés par de la famille ou des amis. La gare centrale de la ville sera fermée une partie de la journée. Les bombes se trouvent dans un site en construction près de la gare. Il est très courant de retrouver des bombes non explosées en Allemagne, qui fut bombardée massivement par les aviations alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Le déminage de tels engins est toujours délicat en raison de l'état parfois très corrodé des bombes. En juin 2012, trois démineurs avaient été tués et six personnes blessée lors de l'explosion d'une bombe à Göttingen. (Belga)