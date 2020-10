Plus question d'aller faire son shopping en Allemagne: la Belgique classée rouge par nos voisins

Le gouvernement allemand a émis mercredi dernier un avis de voyage négatif pour l'ensemble de la Belgique, en raison du nombre croissant d'infections au coronavirus. Au départ, seule Bruxelles était classée comme zone à risque par l'Allemagne. Le pays a mis en garde sa population contre les déplacements dans des zones où le nombre de nouvelles infections dans les 7 jours dépasse la limite de 50 cas pour 100.000 habitants.

Concrètement, il est toujours permis de traverser la frontière pour travailler, étudier ou rendre visite à un membre de sa famille. Mais depuis mercredi, il est interdit de venir y faire du shopping ou du tourisme. C'est également le cas pour les Allemands qui ne peuvent plus non plus se rendre en Belgique.

Cette situation inquiète les habitants des 9 communes belges germanophones car chaque jour, des milliers de Belges traversent la frontière pour se rendre en Allemagne. La communauté germanophone a entamé des discussions avec les autorités allemandes pour obtenir des dérogations et faciliter la libre circulation. Ces dérogations doivent être officialisées. En attendant, les Belges ne peuvent plus se rendre en Allemagne pour des raisons non-essentielles.